São Paulo deseja manter tabu de cinco anos contra o Athletico-PR no Morumbis

O São Paulo recebe o Athletico-PR neste sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste jogo, a equipe busca manter um tabu de cinco anos. Jogando em casa, o Tricolor não sabe o que é perder para o Furacão desde 2019.

A última derrota do Tricolor Paulista para o Athletico-PR no Morumbis ocorreu no dia 10 de novembro de 2019, em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Naquela ocasião, o time, na época comandado por Fernando Diniz, perdeu para os paranaenses por 1 a 0. Marcelo Cirino marcou o único gol da partida.

Após isso, o São Paulo recebeu o Athletico-PR mais quatro vezes e nunca mais perdeu. O Tricolor conquistou três vitórias (2020, 2022 e 2023) e não venceu apenas o duelo de 2021, que terminou em empate sem gols. Todos os jogos foram válidos pelo Brasileiro.