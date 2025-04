Silberberg: das azeitonas ao sucesso no turismo e otimismo com Fonseca

É, é bastante. Ele tinha um funcionamento ao movimento da água, era super higiênico e tinha um detergente que era exclusivo. Aí tinha até uma recorrência, mas também teve um assunto lá do dólar que explodiu. Eu importava, mais que dobrou o valor do custo, e aí o valor da venda já não não casava. Aí eu tive uma primeira grande decepção como empresário. Eu tinha colocado nas maiores redes de restaurantes, os melhores bares. Aí os filhos dos donos da empresa vieram aqui negociar a tomada do negócio, né? Só que eu achei que tinha um valor isso, né? Eu tava com a minha listinha impressa num num papel sulfite, aí a gente sentou ali no escritório, e eu falei: "vou sair do negócio, não está valendo a pena pra o importador" e, de repente, se ele fizesse direto, poderia ser melhor negócio. "E eu tenho aqui o mailing com todos os donos de restaurante, tudo organizado". Aí ele me ofereceu dez mil dólares por isso. Eu tinha passado dois anos e pouco fazendo esse trabalho, aí não aceitei. Ele falou "não vou pagar mais do que isso", e não entreguei o mailing pra ele. Falei "boa sorte". E voltei a trabalhar com tênis. Fui trabalhar como head pro no infanto-juvenil no Clube Athletico Paulistano. Trabalhei quatro anos ali, tive algumas passagens com alguns jogadores. O mais marcante foi com a Vanessa Menga, que eu trabalhei com ela ali durante quase um ano na carreira dela, viajamos alguns eventos. E só emendando para que faça sentido contar tantas coisas que a gente faz, também fiz a organização do Simpósio Internacional de Tênis. Fazia alguns torneios de tênis pra infanto juvenil, fazia umas clínicas, e aí eu decidi trazer palestrantes e pessoas importantes na formação de treinador para o Brasil, para fazer cursos.

E comecei com o Emilio Sanchez na época porque eu comecei a representar a academia do Emilio Sanchez, em Barcelona. Comecei a levar alguns jovens pra lá em época de de verão. Fazia o mês inteiro em Barcelona, aí treinava o mês inteiro, também conhecia a cidade. Tinha umas atividades bem legais, e eu acompanhava os jovens lá. E aqui eu eu comecei a fazer simpósio, que durou cinco anos. A gente vendia 500 entradas pra treinadores do Brasil inteiro, fazia também e venda de patrocínio, em dois anos a gente fez uma feirinha ali na quadra ao lado, a gente usava as quadras cobertas do Paineiras, e fez bastante sucesso. O último ano foi 2009, foi o ano em que o Larri [Passos, ex-técnico de Gustavo Kuerten], aceitou pela primeira vez participar. Ele contou os segredos dele e foi muito legal. Foi um dia inteiro com o Larri. Ele trouxe a turma dele e foi um sucesso. No ano seguinte, eu comecei a fazer o ATP Finals. Já estava fazendo a Faberg em paralelo. Já estava acontecendo. E um ATP finals equivalia a, sei lá, dez simpósios.

É mesmo?

Um ATP finals, sei lá, com 40 clientes. E o simpósio com quinhentos. Era muito difícil. Agente entende também o investimento para o professor de tênis, e era um evento pequeno, sim, mas grande pelo que ele representava. Então nesse meio tempo, a passagem da Faberg como uma agência de turismo pra grandes eventos começou com o tênis.

Quando é que veio o estalo do tipo "vou fazer torneios e eventos porque tem alguma coisa aqui"?