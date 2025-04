O 'lado bom' da lesão: Santos vê Neymar ainda mais perto de renovação

O presidente Marcelo Teixeira crê em caminho livre para renovar pelo menos até a Copa do Mundo de 2026. O cenário ideal seria uma prorrogação até o fim da próxima temporada pensando numa possível participação na Libertadores da América.

O Santos ainda não apresentou proposta, mas se vê próximo da renovação por causa do dia a dia. O Peixe fez várias parcerias com Neymar Pai e se vê em relação boa e sincera com o astro e sua família.

Neymar ainda não brilhou na volta ao Brasil e todos acreditam que estar no Santos aumenta a chance de dias melhores. O grande sonho é retomar o alto nível e estar na Copa pela seleção brasileira.

A negociação por novo contrato deve começar a avançar nas próximas semanas. Atualmente, o Santos paga um valor fixo e cede a maior parte do valor arrecadado a partir de acordos comerciais fechados por meio de Neymar.

O diagnóstico de Neymar após novo problema na coxa esquerda não saiu, mas o Santos já prevê que o jogador precisará ficar afastado por período indeterminado. A ideia é estipular um novo cronograma junto ao estafe do craque para prevenir lesões.