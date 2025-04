Defesa de Bruno Henrique lançou suspeita sobre alerta de casa de apostas

Essa linha de contestação aconteceu ainda antes da divulgação do conteúdo das conversas de Whatsapp encontradas pela Polícia Federal. Foram esses materiais que embasaram o indiciamento feito nesta semana.

A tentativa da defesa

A Betano é uma das casas de apostas ligadas à Ibia. A empresa também é patrocinadora do Atlético-MG e está no naming rights da Copa do Brasil e do Brasileirão — negócios feitos junto à CBF.

Os advogados citaram essa relação comercial com o Galo, pontuando que a final da Copa do Brasil contra o Flamengo aconteceu "na mesma semana em que a espetaculosa e truculenta operação policial foi deflagrada em seu prejuízo". Foi uma referência aos cumprimentos de mandados de busca e apreensão contra o jogador.

Advogados de defesa de Bruno Henrique reclamam que Ministério Público "abraçou como prova suprema, absoluta e incontestável" o alerta emitido pelas casas de apostas. "Não há motivo algum para se atribuir credibilidade cega absoluta às informações da referida associação de casas de apostas", disseram os advogados de Bruno Henrique na peça processual.

Na tentativa de invalidar o relatório, sobrou até para a CBF. "A CBF, que também possui vínculos de patrocínio com a Betano, resolveu encaminhar (o relatório) à Polícia Federal em 1º de agosto de 2024, no dia seguinte à vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, nas oitavas de final da Copa Betano do Brasil", escreveram os advogados.