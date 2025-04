Romário elege os 3 maiores jogadores da história. E ele não está na lista

Romário, então, elegeu os três maiores da história. Sem titubear, colocou o Rei Pelé no topo da lista antes de citar dois argentinos.

Pra mim o maior de todos os tempos, que não vai ter nada igual, é o Pelé

Se a gente for botar três jogadores fodas, eu colocaria Pelé, Maradona e Messi

Quem são os TRÊS maiores jogadores de todos os tempos para o Ronário? pic.twitter.com/YfjGI0LEZq ? Duda Garbi (@dudagarbi) April 15, 2025

Em fevereiro deste ano, Cristiano se definiu como o jogador mais completo já visto na história do esporte. O astro já foi eleito melhor jogador do mundo cinco vezes: 2008, 2013, 2014, 2016 e 2017.