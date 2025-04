5 pontos que explicam por que o 'Dream Team' do Real Madrid não emplacou

DUPLA QUE NÃO DEU LIGA

Mbappé e Vini Jr. tinham tudo para formar a melhor dupla de ataque do mundo. Mas o encaixe do francês com o brasileiro ficou só na teoria. Na prática, o Real de 2023/24 funcionou melhor com Mbappé sozinho do que na companhia do vencedor do último The Best. O aproveitamento merengue nos jogos em que escalou desde início seus dois jogadores mais midiáticos não chega nem a 60%, uma marca horrível para um time do porte do atual campeão europeu. Já nas partidas em que teve o francês sem Vini ao seu lado, o Real ganhou mais de 80% dos pontos disputados.

QUADRADO (NADA) MÁGICO

Ao longo da temporada, Carlo Ancelotti tentou vários encaixes diferentes para o quarteto formado por Vini Jr., Mbappé, Rodrygo e Jude Bellingham: 4-2-3-1, com o francês fazendo o papel de centroavante, 4-4-2 em linhas, com Rodrygo e Bellingham compondo o meio-campo pelos lados do campo, e 4-3-3, com o inglês mais recuado, completando o trio de armação. Só que o resultado sempre foi o mesmo: o time ficou desequilibrado e bastante vulnerável aos ataques dos adversários. A impressão que fica é que, com a "obrigação moral" de escalar seus quatro jogadores especiais, sempre faltava gente no Real para marcar.

FALTA DE OPÇÕES NA DEFESA

Entre zagueiros e laterais, o Real iniciou a temporada com apenas oito defensores no elenco (e um deles se recuperava de uma cirurgia de ligamento cruzado). Aí, vieram as lesões de Dani Carvajal, Lucas Vázquez e Éder Militão, e os merengues tiveram de apelar para uma série de improvisações para conseguir completar sua linha de marcadores (Federico Valverde passou a jogar de lateral direito, Aurélien Tchouaméni virou zagueiro e por aí vai). Nem mesmo a "descoberta" de Raul Asencio, promovido às pressas do time B, conseguiu resolver esse problema.