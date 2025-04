Wesley fala sobre vida de empresário e fim da carreira: 'Me aposentaram'

Com passagens marcantes por Santos, Palmeiras e São Paulo, o ex-volante Wesley vive uma nova realidade no futebol. Aposentado da vida de atleta, ele agora agencia a carreira de jovens jogadores que buscam seu espaço no mundo da bola.

Sem jogar desde o início de 2023, Wesley ainda tinha planos para continuar a carreira de jogador, mas uma conversa com seu antigo empresário fez com que abandonasse os gramados, como contou ao Zona Mista do Hernan, programa do Canal UOL.

"É um novo ciclo da minha vida. Estou indo para o terceiro ano nessa carreira, foi tudo muito rápido. Eu ainda ia continuar jogando, mas meu antigo empresário me chamou para tomar um café e me aposentou porque ele queria voltar para o futebol e eu seria o cara dele. Fiquei um pouco assustado no início, mas é algo que eu tenho experiência por ter ficado a vida toda no futebol", afirmou Wesley ao Zona Mista.