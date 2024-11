Arteta espera ter Gabriel Magalhães recuperado para jogo contra o Newcastle

O zagueiro Gabriel Magalhães pode ser a grande novidade do Arsenal para a partida contra o Newcastle, marcada para este sábado. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o treinador Mikel Arteta afirmou que o jogador deverá estar à disposição para o jogo caso ele participe do treino de mais tarde.

"Temos uma sessão de treinamento ainda nesta quinta-feira. Se ele puder completá-la, ele estará disponível. Ele ainda não teve nenhuma sessão de treinamento, mas se puder fazer isso mais tarde, ele estará disponível para estar no time", falou.

A lesão de Gabriel Magalhães aconteceu na partida contra o Liverpool, no último domingo. No começo do segundo tempo, após uma dividida com Darwin Núñez, o brasileiro sentiu dores no joelho e precisou ser substituido. Ele foi desfalque na vitória do Arsenal por 3 a 0 sobre o Preston pela Copa da Liga Inglesa, na última quarta-feira.