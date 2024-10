Manchester United se aproxima da contratação do técnico Rúben Amorim, do Sporting

? Manchester United (@ManUtd) October 28, 2024

Assim, no momento, Amorim aguarda a definição entre as equipes para se transferir aos Red Devils. A cláusula de saída para os principais clubes da Europa é de cerca de 10 milhões de euros (em torno de R$ 61 milhões).

Rúben Amorim, de 39 anos, se destacou no futebol português ao levar o Sporting à conquista do Campeonato Português em 2020/21, encerrando um jejum de 19 anos do clube sem títulos nacionais. Na temporada passada, foi campeão novamente da Primeira Liga. Em 2024/25, tem 100% de aproveitamento na competição, com nove vitórias em nove jogos.

O técnico também se destaca pela forma como trabalha com jovens atletas. Sob o comando do português, o Sporting desenvolveu jogadores como Pedro Gonçalves, Nuno Mendes e Gonçalo Inácio, todos valorizados no mercado europeu e com passagens pela seleção portuguesa.

Com 11 pontos conquistados, o Manchester United ocupa apenas a 14ª colocação no Inglês, tendo somente três vitórias em nove jogos. Com o interino Ruud van Nistelrooy, a equipe volta a campo nesta quarta-feira, às 16h45 (de Brasília), quando recebe o Leicester City, pela quarta rodada da Copa da Liga Inglesa, em Old Trafford.