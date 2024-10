Escalação do São Paulo: Zubeldía conta com retorno de dupla contra o Criciúma

O São Paulo finalizou nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda, a preparação para o confronto contra o Criciúma, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes entram em campo neste sábado, às 21h (de Brasília), no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).

O técnico Luis Zubeldía conta com dois retornos importantes para o duelo. Os zagueiros titulares Arboleda e Alan Franco, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Vasco, estão à disposição do treinador argentino.

No entanto, Zubeldía segue sem poder contar com o volante Bobadilla, que sofre com dores no adutor direito. O paraguaio desfalcou o Tricolor na última rodada e não viajará com o restante do grupo para Criciúma. O atleta irá permanecer em São Paulo para tratamento no REFFIS do clube.