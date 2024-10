Após 29 rodadas, São Paulo é o time mais indisciplinado do Campeonato Brasileiro

Em segundo lugar como time mais indisciplinado do Campeonato Brasileiro está o Corinthians. O Alvinegro Paulista recebeu 110 cartões, sendo 101 amarelos e nove vermelhos. Fecham o top-5: Juventude (109), Fluminense (106) e Atlético-GO (100).

É válido destacar que o atacante Luciano, artilheiro do São Paulo na competição, é o segundo jogador mais indisciplinado da competição. Em 23 jogos disputados, o camisa 10 recebeu 12 cartões amarelos e um vermelho e, desse modo, só fica atrás de Jádson, do Juventude, que recebeu 13 cartões, em 25 jogos.

O técnico Luis Zubeldía também recebeu diversas advertências durante as 29 rodadas do Campeonato Brasileiro. O treinador são-paulino foi advertido com 12 cartões amarelos e um vermelho.

O São Paulo, atualmente na quinta colocação do Brasileirão com 47 pontos, volta aos gramados somente no dia 16 de outubro, uma quarta-feira, quando encara o Vasco da Gama, às 21h45 (de Brasília). A partida, válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).