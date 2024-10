Memphis fica fora da convocação da Holanda para jogos da Liga das Nações

A seleção holandesa anunciou, nesta sexta-feira, sua lista de jogadores convocados para os próximos duelos da Liga das Nações, contra Hungria e Alemanha, dias 11 e 14, respectivamente. A principal ausência foi Memphis Depay, atacante do Corinthians e segundo maior artilheiro da história da Holanda.

Esta é a segunda vez consecutiva que o técnico Ronald Koeman opta pela não convocação de Depay, que também não foi chamado para os confrontos contra Bósnia e Alemanha, em setembro, pela mesma competição. A última vez que o camisa 94 do Corinthians esteve em campo por sua seleção foi em julho, na derrota por 2 a 1 contra a Inglaterra, pela semifinal da Eurocopa.

A Holanda está em segundo lugar do grupo 3 da Liga das Nações, com quatro pontos. A Alemanha, também com quatro, lidera a chave, enquanto Bósnia e Hungria, com uma unidade cada, ocupam a terceira e quarta colocações, respectivamente.