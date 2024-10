Palmeiras usufrui de longa pausa para ter Estêvão de volta e 100% após data Fifa

O Palmeiras vive a expectativa de, em breve, contar com o retorno do atacante Estêvão. O jovem está em processo de transição física após sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda e já tem previsão para voltar a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira.

O garoto tem evoluído, mas não deve reunir condições de ser relacionado para o jogo deste sábado, contra o Red Bull Bragantino, pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A tendência é que ele volte no próximo embate do time, diante do Juventude.

E, para isso, terá bastante tempo pela frente. Isso porque o Palmeiras joga neste sábado e, depois, só volta a atuar no dia 20 de outubro. Serão, ao todo, 15 dias de paralisação por conta da data Fifa.