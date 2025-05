Rafael explica lance após cair desacordado em vitória do São Paulo: "Foi um susto"

Com a vitória desta terça-feira, o goleiro chegou a 13 jogos de invencibilidade em Libertadores pelo São Paulo. Ao lado de Luciano, ele superou o recorde que pertencia a Lugano, Cicinho e Ronaldo Luís.

"Eu acho que essa nossa campanha vem se construindo com muito trabalho, muita dedicação de todo grupo. Está todo mundo de parabéns, vejo toda a entrega do time para defender e atacar. Acho que estamos criando uma maturidade de jogo muito legal, de saber a hora de se defender, de atacar, controlar o jogo. Muito importante isso, ainda mais fora de casa. Continuar esse trabalho árduo que vem trazendo bons frutos para a gente. Continuar com os pés no chão, fazendo nosso melhor como grupo, sendo forte como grupo. Independentemente de quem esteja vestindo a camisa, vamos sair sempre muito próximos da vitória", prosseguiu.

O goleiro também aproveitou para agradecer o apoio da torcida do São Paulo, que compareceu em bom número no estádio Alejandro Villanueva apesar da longa distância.

"Sou muito grato e sempre falo que nosso torcedor é a real diferença nossa. Viagem longe, você vê muitos torcedores são-paulinos festejando, nos apoiando. Onde a gente vai tem muito são-paulino torcendo por nós. Acho que foi muito bom nós comemorarmos, a gente tinha saído chateado do jogo do Brasileiro por não ter dado a vitória dentro de casa para o nosso torcedor. Então, foi momento de festejar e agradecer por todo o apoio que eles vêm nos dando. Foi uma maneira de confraternizar a agradecer ao torcedor por tudo o que fazem por nós", concluiu.