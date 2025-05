Marido de aluguel? Comentaristas elogiam trabalho de Zubeldía no São Paulo

A vitória do São Paulo sobre o Alianza Lima (PER), fora de casa, é mais uma prova do bom trabalho de Luis Zubeldía à frente da equipe tricolor. Bira e Paulo Massini discutiram o assunto, no Fim de Papo.

Com o triunfo, o São Paulo conseguiu um feito histórico: pela primeira vez venceu os três jogos como visitante da fase de grupos da Libertadores.

Bira: Está fazendo o time como gosta