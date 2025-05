Improvisação de Luisão não funciona, e disputa na lateral direita do Santos pode ser reaberta

Com isso, a disputa pela lateral direita do Santos pode ser reaberta. Além de Luisão e Aderlan, também brigam pela vaga outros dois jogadores: Léo Godoy, que chegou ao clube na atual temporada, e JP Chermont, formado nas categorias de base do Peixe.

Léo Godoy, inclusive, iniciou a temporada como titular da equipe com o técnico Pedri Caixinha, apesar de contestado. No entanto, o defensor não correspondeu e passou a ser bancado após falhar no clássico contra o Corinthians, na derrota por 2 a 1, no qual levou uma bronca até de Neymar.

Com isso, JP Chermont passou a ser mais utilizado no 11 inicial e saiu jogando em sete jogos consecutivos. O jovem, porém, demonstrou certa irregularidade e perdeu a vaga no duelo contra o Fluminense, justamente para Léo Godoy, que vinha sendo banco.

Agora, resta saber quem será o lateral direito do Santos no próximo compromisso da equipe. O Peixe volta aos gramados nesta segunda-feira, quando encara o Ceará, em casa, às 20h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.