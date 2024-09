Botafogo empata com o Grêmio e vê o Palmeiras encostar no Brasileirão

Já o Grêmio somou um ponto na luta contra o rebaixamento. O Tricolor Gaúcho começou bem o jogo contra o Botafogo, mas não aproveitou as chances e caiu de produção na reta final. Agora, o Grêmio tem 32 pontos em 27 jogos e está na 11ª colocação do Brasileiro.

O Botafogo mandou o jogo em Brasília após fazer um acordo com o Grêmio. Como o Tricolor Gaúcho não pôde jogar em casa no turno, em função das enchentes no Rio Grande do Sul, o Fogão combinou de atuar em campo neutro no returno. Assim, decidiu levar o jogo para Brasília. A partida no turno aconteceu em Cariacica.

Na próxima rodada, o Botafogo visita o Athletico-PR, sábado, às 16h30 (horário de Brasília), na Ligga Arena. Já o Grêmio recebe o Fortaleza, nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.

O duelo entre Botafogo e Grêmio

Com o desgaste após a classificação para a semifinal da Copa Libertadores, o técnico Artur Jorge fez mudanças no Botafogo. Marçal, Danilo Barbosa, Tchê Tchê, Matheus Martins e Tiquinho Soares, assim, ganharam chance entre os titulares. Alex Telles, Marlon Freitas, Gregore, Savarino e Igor Jesus iniciaram no banco.

A primeira chance foi do clube gaúcho. Aos seis minutos, Edenílson recebeu na área pela esquerda, driblou Bastos e, sem ângulo, parou em John. Na sequência, o volante ganhou pelo alto, após cruzamento, e mandou rente ao travessão.