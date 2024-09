Lucas pede para São Paulo 'segurar a ansiedade' e quer estádio lotado contra Botafogo

Lucas Moura já está contando os dias para o jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores, contra o Botafogo, no MorumBis. Após o empate sem gols na partida de ida, o camisa 7 terá de controlar a ansiedade até a próxima quarta-feira (25).

"Ficar mais atento, matar o jogo nas oportunidades que tiver, ficar com a bola, segurar o ímpeto do Botafogo. Mas, é esse ímpeto que a gente tem que ter, por estar jogando em casa diante do nosso torcedor. Contamos com o MorumBis lotado, como o torcedor tem feito. Mas, antes disso temos um jogo no domingo [contra o Internacional, pelo Brasileirão]. Tentar segurar um pouquinho a ansiedade para esse duelo", disse Lucas Moura.

O camisa 7 do São Paulo não teve uma atuação de destaque, pouco produziu ofensivamente e ficou à mercê da falta de criatividade do meio-campo tricolor. Ele foi substituído no segundo tempo para a entrada de Luciano.