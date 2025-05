Paris Saint-Germain x Arsenal: horário e onde assistir ao jogo pela Champions

O PSG entra em campo com a vantagem do empate após vencer por 1 a 0 na Inglaterra. O Arsenal precisa ganhar por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal.

Vitória simples dos ingleses leva a decisão para a prorrogação. Se o resultado persistir após o tempo extra, o duelo será definido nos pênaltis.

O vencedor do confronto irá enfrentar a Inter de Milão, que eliminou o Barcelona. A decisão está marcada para o dia 31 de maio, em Munique.

PSG x Arsenal -- Champions League