São Paulo resiste a '7 a 1' do Botafogo e 'sabe sofrer' para se manter vivo

O São Paulo se segurou, superou um "7 a 1" para o Botafogo e conseguiu levar para o MorumBis um empate sem gols nas quartas da Libertadores que foi visto com bons olhos por atletas e pelo técnico Luis Zubeldía.

O que aconteceu

O Botafogo teve sete finalizações certas na partida, contra apenas uma do Tricolor — isso sem contar as bolas na trave contra Rafael. No único chute a gol do São Paulo, Luiz Gustavo experimentou da entrada da área e viu John fazer uma defesa sem grande dificuldade no 2° tempo. No total, foram 23 finalizações dos cariocas, contra seis dos paulistas.

Rafael foi bastante exigido. O goleiro, que recebeu a maior nota da partida na plataforma Footstats (8,7), praticou ao menos três defesas difíceis e contou com a sorte duas vezes, quando o Botafogo acertou a trave com Savarino e Luiz Henrique.