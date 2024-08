De la Cruz e Suárez lamentam morte de Izquierdo: 'Difícil de explicar'

O zagueiro uruguaio Juan Manuel Izquierdo, do Nacional, morreu na noite desta terça-feira, aos 27 anos de idade, vítima de um mal súbito no jogo contra o São Paulo, pela Libertadores. Compatriotas do atleta, os jogadores Luis Suárez, do Inter Miami, e Nicolás de la Cruz, do Flamengo, usaram as redes sociais para lamentar o ocorrido.

"Dor, tristeza, difícil de explicar. Que descanse em paz, e muita força para seus familiares e amigos", escreveu Luis Suárez em seus stories do Instagram.

O jogador do Flamengo postou fotos de quando eles eram crianças e escreveu: "Voa alto, meu negro. Meus pêsames e forte abraço à família nesse momento tão difícil. Nós soubemos rir por muito tempo e com essa bonita alegria vou lembrar de você, negão".