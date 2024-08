Morre Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional, após passar mal no MorumBis

Izquierdo estava internado na UTI do Hospital Albert Einstein desde quinta-feira (22). Ele foi levado de ambulância para o local após passar mal e cair sozinho no gramado do MorumBis durante o jogo entre São Paulo e Nacional (URU).

O zagueiro teve uma arritmia (alteração no ritmo normal dos batimentos) seguida de parada cardíaca e foi reanimado. Ele foi atendido por médicos dos dois times no gramado do MorumBis e deu entrada no hospital já em parada. Manobras de ressuscitação foram realizadas, e o desfibrilador também foi usado.

Izquierdo ficou sedado e respirou com auxílio de ventilação mecânica. Segundo nota divulgada pelo Nacional na última sexta-feira (23), ele estava estável e em observação na UTI do hospital.

No último domingo, Izquierdo passou por exames que mostraram "progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão intracraniana". Na segunda, um novo boletim divulgou piora no quadro de saúde.

Con el más profundo dolor e impacto en nuestros corazones, el Club Nacional de Football comunica el fallecimiento de nuestro querido jugador Juan Izquierdo.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, colegas y allegados.



Todo Nacional está de luto por? pic.twitter.com/mYU28mqw6m -- Nacional (@Nacional) August 28, 2024

Carreira de Juan Izquierdo

Juan Izquierdo foi revelado pelo Cerro (URU). Ele fez sua estreia na equipe profissional em 2017.