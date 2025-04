Em cinco jogos pelo Santos, Barreal iguala número de gols marcados no Cruzeiro

¡Nuestros hermanos! ?????? pic.twitter.com/ynC6qj0yCk

? Santos FC (@SantosFC) April 17, 2025





Com a camisa do Cruzeiro, o jogador de 24 anos marcou dois gols em 42 partidas, ambos ocorridos em julho do ano passado. Barreal foi contratado pelo clube mineiro em março de 2024, mas não permaneceu na equipe e teve sua saída confirmada ao fim da temporada.

Emprestado pelo Cincinnati, do Estados Unidos, Barreal foi oficializado pelo Santos em fevereiro. O atacante tem ganhado espaço e foi titular em três das últimas quatro partidas do Peixe.

Após o gol contra o Atlético-MG, Barreal vira a chave e passa a focar no próximo compromisso do Santos. Neste domingo, a equipe praiana visita o São Paulo, no Morumbis, pela quinta rodada do Brasileirão. A bola rola para o San-São a partir das 16h (de Brasília).