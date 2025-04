Neymar pai levou 40 mi de euros para filho ir ao Barça | podcast Neymar #2

Pedro Conceição, ex-diretor de futebol e então membro do comitê de gestão do Santos, nega essa versão e diz que o clube foi pressionado pelo grupo de Neymar pai a aceitar a transação.

"O estafe do jogador que falou para a diretoria do Santos: 'Ou vocês vendem agora, ou então ele fica aqui até assinar um pré-contrato com outro clube'. Não é verdade que o Santos quis vender. O estafe dele dizer que foi o Santos que quis vender é compreensível, porque o futebol é sempre um jogo de versões, né? Você tem a versão de um lado, a versão do outro, e você tem a verdade."

Os documentos obtidos pela reportagem mostram que Barcelona e Neymar pai tinham tudo alinhado e trabalhariam juntos para convencer o Santos.

Um exemplo dessa estratégia é o conteúdo de um email do diretor de futebol do Barcelona para Neymar pai.

No documento, já acertado com Neymar pai, ele discute sobre a estratégia para levar a negociação pela primeira vez a Odilio Rodrigues, vice-presidente do Santos.

"Olá Ney! Como você sabe, hoje é um dia muito importante porque vamos ter a primeira reunião com o Odilio! Antes da reunião, vamos chamá-lo para otimizar a nossa coordenação. Talvez nós vamos chamá-lo durante a reunião e, com certeza, vamos chamá-lo depois de terminar Será uma negociação difícil, mas estou convencido de que, mais cedo ou mais tarde vai te sucesso. Agora, mais uma vez, sua ajuda é essencial. Trabalhando juntos alcançaremos que Juninho está em Barcelona neste verão. Cada dia que passa, estamos um dia mais perto de cumprir o sonho!"