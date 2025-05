Renato Gaúcho exalta melhora do Fluminense no segundo tempo da vitória sobre o Unión Española

No intervalo da partida, enquanto a partida ainda estava empatada, os torcedores nas arquibancadas do Maracanã vaiaram o Fluminense.

"Será que está tão ruim assim? Na minha opinião, não. Estou perdendo jogadores por problemas médicos, como todos perdem, mas eu gosto muito do meu grupo. Agora temos outra janela no mês que vem. Então, temos que continuar conseguindo essas duas fases, da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, e nos manter entre os primeiros no Campeonato Brasileiro. Esse é o nosso objetivo. E outra coisa, o melhor time brasileiro colocado na Sul-Americana é o Fluminense. Então o que é que está ruim? O problema é que o torcedor já sai de casa achando que: 'ah, vamos lá no Maracanã que é goleada, que é show'", desabafou Renato Gaúcho.

Situação do Fluminense na Sul-Americana

Com a vitória nesta quarta-feira, o Fluminense assumiu momentaneamente a liderança do grupo F da Copa Sul-Americana. A equipe do técnico Renato Gaúcho foi aos dez pontos, um a mais que o vice-líder Once Caldas-COL, que ainda joga na rodada.

Na briga por uma vaga direta nas oitavas de final, o Fluminense encerra sua participação na fase de grupos da Copa Sul-Americana no dia 29 de maio, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), diante do Once Caldas, no Maracanã.

O Tricolor volta a campo neste domingo, às 16 horas, quando visita o Juventude, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no Alfredo Jaconi. O Fluminense é o 5º colocado, com 13 pontos. O clube gaúcho ocupa a 18ª posição, com sete pontos.