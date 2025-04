Justiça nega pedido de Neymar e pai para censurar podcast 'Neymar', do UOL

O email foi a última tentativa de contato, não a única. A primeira aconteceu no dia 31 de outubro de 2024.

Em contato com Day Crespo, o UOL explicou que o podcast teria detalhes do Projeto Neymar em 2010, e ressaltou a importância de contar com a participação de Neymar pai.

A assessora descartou qualquer envolvimento antes mesmo de consultar o empresário.

A reportagem então passou a tentar viabilizar uma conversa sobre o projeto e sobre a participação de Neymar ou Neymar pai com Altamiro Bezerra, o braço direito do pai do jogador.

Foram feitos contatos em 6 de novembro do ano passado, em 25 de novembro, em 18 de dezembro (aqui a participação foi negada, mas a reportagem ressaltou a importância da participação), e finalmente em 17 de fevereiro.

Com a data de lançamento se aproximando, e diante da percepção de que a demanda não estava sendo adequadamente apresentada a Neymar pai, uma última tentativa aconteceu, por email, no dia 17 de março, copiando além de Day Crespo e Altamiro, o próprio pai de Neymar.