Neymar pai e Santos queriam criar um novo Ayrton Senna | podcast Neymar #1

Foram estabelecidas as bases do modelo de carreira, que passava pela capacitação do pai para atuar como agente e gestor da imagem do filho.

A apresentação trazia ainda uma visão quase megalomaníaca do que Neymar, seguindo o projeto, se tornaria.

"Craque. Descolado. Irreverente. Inspirador. Ousado. Sex appeal. Mais do que um ídolo, ele deve ser um WELL LOVED GUY (um cara bem amado). Não ser apenas o melhor do mundo, mas o MAIOR DO MUNDO. UM MITO."

A hiperexposição publicitária da imagem de Neymar Jr. o acompanhou até os dias atuais.

Em seu auge na Europa, o atacante chegava a fazer "bate e volta" em países como Japão e Emirados Árabes para cumprir agendas comerciais durante a temporada.

Entre torcedores do Santos, não há dúvida de que Neymar Jr. se tornou ídolo.