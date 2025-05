Cinco torcedores são condenados a um ano de prisão por atos racistas contra Vinícius Júnior

A Justiça da Espanha condenou cinco torcedores do Valladolid a um ano de prisão por insultos racistas contra o brasileiro Vinícius Júnior. As ofensas ocorreram em dezembro de 2022, durante a partida entre Valladolid e Real Madrid, no estádio José Zorrilla, pelo Campeonato Espanhol.

Os torcedores ainda terão que pagar uma multa de 1.620 euros. De acordo com as conclusões do Ministério Público, as sanções devem ser ratificadas no próximo dia 21 de maio, pelo Tribunal de Valladolid.

Naquela partida, Vinícius Júnior foi substituído na reta final do jogo. Já fora das quatro linhas, o brasileiro comemorou um gol do Real Madrid próximo da mureta que separava os torcedores do Valladolid do campo. Nesse momento, o jogador foi alvo de ofensas racistas.