Ídolo de Portugal diz que foi humilhado pelo Barcelona durante negociação

O jogador disse que na segunda conversa sua namorada não estava em casa novamente, e foi chamado de "mentiroso". Futre questionou sobre o tratamento, e os representantes disseram que "jogadores portugueses têm a mentalidade frágil".

Eles entram na minha casa e não veem minha namorada, Isabel, que seria a mãe dos meus filhos. Eu já estava morando com ela. Eu disse novamente: 'Ela está na casa dos pais dela, vou jantar com ela agora.' Eles quase começaram a gritar comigo: 'Você está mentindo, você não tem namorada.' E eu digo: 'Mas eu te convido para jantar na casa dos pais dela, se você quiser...' E eles dizem que não e por aí vai... E aí eu pergunto: 'Mas você é sempre assim, você sempre tem essa atitude com os jogadores estrangeiros que você vai contratar?' E eles me dizem: 'Não. Fazemos isso porque vocês são portugueses, e os jogadores portugueses têm mentalidade frágil.' Eles se levantam, dizem 'muito obrigado' pelo café e vão embora. O Barcelona me humilhou.

O atacante teve passagens por Sporting, Porto e Benfica, os três grandes clubes de Portugal, além de longa passagem pelo Atlético de Madrid, onde revelou ter marcado gol contra o Barcelona e pensado: "Hoje eles não dormem. Vingança". O atleta passou também por Olympique de Marselha, Milan, Reggiane, West Ham e Yokohama Flügels, extinto clube japonês.