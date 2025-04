Brasil de camisa vermelha? Não seria a primeira vez da seleção com essa cor

Na ocasião, a seleção ainda não usava o tradicional amarelo, e sim o branco. Só que, após o sorteio definir os confrontos, o Brasil precisou improvisar na cor do uniforme, uma vez que tanto Argentina como Chile também utilizavam a camisa branca.

O problema é que só existia uma loja de material esportivo em Montevidéu e, em seu estoque, só havia camisas vermelhas. Os dirigentes da CBD não tiveram outra alternativa: compraram as camisas e o Brasil jogou de vermelho Livro Seleção Brasileira 1914-2006, de Antonio Carlos Napoleão e Roberto Assaf

O Brasil voltou a usar vermelho no Sul-Americano de 1937, disputado em Buenos Aires. Como o Peru, seu adversário, só tinha roupa branca, a seleção brasileira recorreu ao uniforme do Independiente, time da Argentina, para jogar a partida do dia 27 de dezembro de 1936. E deu Brasil: 3 a 2.

Dias depois, mais um capítulo curioso na história do uniforme da seleção brasileira. Desta vez, em jogo contra o Chile em 3 de janeiro de 1937, foi a vez de o Brasil vestir a camisa do Boca Juniors, já que, novamente, as duas equipes só tinham roupa branca para entrar em campo. O uniforme, assim como o do Independiente, também deu sorte: vitória por 6 a 4. O campeão do torneio foi a Argentina.

Brasil deixa azul de lado

A CBF já aprovou junto à Nike o modelo do uniforme da seleção para 2026, e a camisa azul, tradicional uniforme 2, saiu de linha para o ano da Copa do Mundo.