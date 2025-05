Ancelotti deixará Real 'sem arrependimentos' e ainda sonha com Espanhol

A missão, porém, é difícil, pois o Real tem sete pontos a menos do que o líder Barcelona. Uma derrota contra o Mallorca, amanhã, por exemplo, dá o título ao rival catalão, que só entra em campo na quinta-feira, contra o Espanyol.

O italiano também está focado em "aproveitar fantasticamente seus últimos 15 dias" no time merengue e negou qualquer arrependimento. O treinador preferiu agradecer pelos últimos anos e deixou claro que "sempre soube que um dia acabaria".

'Não me arrependo] De nada. Quero aproveitar fantasticamente meus últimos 15 dias. Eu tirei o máximo que podia tirar de mim mesmo. Os títulos falam por si. [...] O futebol, como na vida, são aventuras que começam e terminam. Sempre tive em mente que um dia isso vai acabar. Acaba um período muito bonito. Eu me diverti muito.

Nunca tive um problema com o clube e nunca terei. É um clube que tenho no coração e terei também quando esta aventura acabar. Acaba após alguns anos onde ganhamos muitos títulos. Com uma lembrança fantástica que ficará para a vida toda.