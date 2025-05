Invicto, Remo bate Vila Nova e assume vice-liderança da Série B

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela sétima rodada da Série B, o Remo recebeu o Vila Nova no Mangueirão, venceu por 2 a 0 e assumiu a vice-liderança. Marcelinho e Régis balançaram as redes para os mandantes que, de quebra, também se mantiveram invictos na competição.

Com o resultado, o Remo chegou aos 16 pontos, agora na segunda colocação da tabela, e manteve sua invencibilidade. Até o momento, a equipe paraense soma quatro vitórias e três empates em sete partidas disputadas. Do outro lado, com a derrota, o Vila Nova permaneceu com 13 somados, na terceira posição.

O Remo volta aos gramados no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando visita o Atlético-GO, no Antonio Accioly. No sábado, às 18h30, o Vila Nova recebe o Athletico-PR, no Rei Pelé. Ambos os duelos serão válidos pela oitava rodada.