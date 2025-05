Timidez do Bahia o derrota na Colômbia

Sabe quantas bolas o Bahia chutou entre as traves do Atlético Nacional, em Medellín, em sua derrota por 1 a 0, gol colombiano logo no começo do segundo tempo, antes do primeiro minuto?

Três! E duas em lance em que o atacante brasileiro estava impedido, saísse o gol o VAR anularia

Sabe quantas vezes os colombianos acertaram o gol na derrota deles também por 1 a 0, na Fonte Nova?