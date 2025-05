Corinthians atropela Santos, vira líder do Paulistão Feminino e mantém tabu

O Corinthians não tomou conhecimento do Santos no Bruno José Daniel, venceu as Sereias da Vila por 3 a 0 pelo Paulistão Feminino e, além de manter a assumir a liderança no estadual com 100% de aproveitamento em dois jogos, ampliou um tabu que já dura quatro anos. O UOL Play transmitiu o embate.

O resultado aumentou a sequência invicta das Brabas diante do rival para nove duelos. A última vitória santista no clássico paulista ocorreu em maio de 2021.