Corinthians acerta a contratação do técnico Dorival Júnior

O Corinthians chegou a tentar nos últimos dias o retorno de Tite. O técnico acertou bases salariais com o Timão, mas voltou atrás no acordo após sofrer com problemas de saúde. Frustrado, o clube alvinegro agiu rápido e voltou a fazer contato com Dorival, que foi contactado logo após a demissão de Ramón.

O último trabalho do técnico em clubes foi à frente do São Paulo. Ele disputou 54 jogos, com 24 vitórias, 14 empates e 16 derrotas, conquistando a inédita Copa do Brasil pelo tricolor do Morumbis. Na seleção, ficou entre janeiro de 2024 e março de 2025, quando foi demitido após a goleada sofrida para a Argentina.