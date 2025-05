Libertadores: Bahia perde fora e tem decisão contra Inter na última rodada

Gols e destaques

O Atlético Nacional abriu o placar com 2 minutos, mas tento foi anulado! Viveros foi acionado em velocidade, cortou o zagueiro David Duarte e finalizou para colocar os colombianos na frente. O bandeirinha deu impedimento e, após análise do VAR, a decisão do assistente foi confirmada.

Viveros marcou pelos donos da casa! Após seis minutos de revisão, o gol dos colombianos foi confirmado pela arbitragem. Arce foi acionado dentro da área, e a bola rebateu em Marcos Felipe. Após ela raspar na cabeça do atleta, caído no chão, o camisa 19 chegou livre para finalizar e colocar o Atlético na frente, com um minuto da segunda etapa. O VAR recomendou a revisão do juiz por possível toque de mão do atleta da Colômbia, mas o tento foi confirmado.

Castillo salvou duas vezes. Na reta final do confronto, o goleiro espalmou finalização forte de Luciano Juba. Em seguida, no rebote, caiu na outra ponta do gol para evitar tento de Willian José e manter a vitória colombiana.

Ficha técnica

Atlético Nacional 1 x 0 Bahia

Competição: 5ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores

Local: Unidad Deportiva Atanasio Girardot - Medellín, Colômbia

Data e hora: 14 de maio de 2025, às 19h

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Assistentes: Lucas Novelli e Abraham González (ARG)

VAR: Jorge Baliño (ARG)

Gol: Viveros, aos 1'/2ºT

Amarelos: Mateus Uribe, Sarmiento e Hinestroza (Atlético Nacional)