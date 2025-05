Corinthians planeja amistoso de lendas contra o Boca em alusão ao título da Libertadores

Um exemplo disso é o amistoso entre lendas do São Paulo e do Milan, em alusão aos 30 anos do Mundial de Clubes de 1993. O evento foi realizado em 2023, no Morumbis.

O Corinthians também promoveu uma festividade semelhante no mesmo ano, em comemoração aos 113 anos do clube. No dia do aniversário do Timão, um time de másters da equipe alvinegra enfrentou ídolos do Real Madrid, na Neo Química Arena, recordando o confronto do Mundial de Clubes de 2000.

Em 2012, o Corinthians conquistou o primeiro título de Libertadores da sua história ao vencer o Boca Juniors na grande final. O primeiro jogo da decisão, disputado na Bombonera, terminou empatado por 1 a 1, mas o Timão levou a melhor na volta, no Pacaembu, por 2 a 0, com dois gols de Emerson Sheik.

A conquista da América, ainda, permitiu que o time ganhasse o Mundial de Clubes cinco meses depois, em cima do Chelsea, no Japão.