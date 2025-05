William Bigode marca, e América-MG busca empate no fim contra o Paysandu pela Série B

OS GOLS

Aos 13 minutos do segundo tempo, o Paysandu inaugurou o marcador. Pela direita do campo de ataque, perto da lateral Rossi mandou a bola para área. A bola acabou indo em direção ao gol e enganou o goleiro Matheus Mendes, entrando no ângulo direito da meta do Coelho.

O Paysandu aumentou aos 24 minutos do segundo tempo. Jorge Benitez partiu para o campo de ataque e finalizou travado com a marcação americana. Na sequência do lance, a bola voltou para o jogador da equipe visitante que, dentro da área, bateu cruzado e balançou as redes de Matheus Mendes.

A reação do América-MG começou aos 41 minutos. William Bigode bateu cobrança de falta com perfeição e diminuiu a desvantagem do Coelho.

Aos 43 minutos, o Coelho empatou. Pelo lado direito, Mariano, em escanteio, mandou a bola para a área e Júlio subiu mais alto que a marcação para cabecear para o fundo do gol.