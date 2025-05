Bahia perde do Atlético Nacional e pode sair da zona de classificação

Nesta quarta-feira, pela quinta rodada do Grupo F da Libertadores, o Bahia visitou o Atlético Nacional, da Colômbia, e perdeu por 1 a 0. O gol dos mandantes foi marcado por Kevin Viveros. O jogo foi realizado no Estádio Atanasio Girardot Sports Complex.

Com o resultado negativo, o time brasileiro seguiu com os mesmos sete pontos, caiu para a segunda posição e pode deixar a zona de classificação às oitavas ainda nesta rodada. Isso porque o Internacional, atual terceiro colocado, com cinco somados, encara o Nacional, que possui quatro, nesta quinta-feira. O Atlético Nacional, por sua vez, assumiu a ponta, com nove pontos.

O Bahia retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Vitória, pela nona rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. No mesmo dia e horário, o Atlético Nacional encara o Águilas, desta vez pela 19ª rodada do Campeonato Colombiano, no Estádio Arturo Cumplido Sierra.