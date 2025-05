Fluminense bate o Unión Española e dorme na liderança do grupo na Sul-Americana

O Fluminense fez o dever de casa e venceu por 2 a 0 o Unión Española-CHI, nesta quarta-feira, no Maracanã. Com o resultado, os tricolores chegaram a 10 pontos e dormem na liderança do grupo F. Já os chilenos seguem com dois e estão eliminados da Sul-Americana.

Os gols da vitória do Fluminense aconteceram na etapa final, com Keno e Samuel Xavier.

A última rodada do grupo F será disputada no dia 29 de maio. O Fluminense terá confronto direto contra o Once Caldas-COL, no Maracanã. Já o Unión Española recebe o San José-BOL, no Chile.