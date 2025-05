Arias minimiza vaias a Everaldo e exalta resultado do Fluminense na Sul-Americana

"A gente sabia que era importante vencer hoje para seguir na briga pela primeira colocação com o Once Caldas. Acho que não fizemos um bom primeiro tempo. O gol saiu logo no segundo tempo e ajudou muito. Ainda falta alguma coisa para encaixar, mas a vitória foi fundamental", completou.

O Fluminense terá o confronto direto com o Once Caldas no dia 29 de maio para definir a primeira colocação da chave. Agora, os tricolores voltam a focar no Campeonato Brasileiro. A equipe carioca encara o Juventude, neste domingo, em Caxias do Sul.