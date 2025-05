Corinthians: Comissão da Vai de Bet foi parar em conta ligada ao PCC

Na sequência, a Neoway transferiu R$ 1 milhão para a Wave Intermediações Tecnológicas. A movimentação foi apontada como a primeira manobra para "limpar" o rastro do dinheiro, segundo o relatório técnico.

Então, a Wave realizou três transações diretas para a UJ Football Talent Intermediação, que totalizaram R$ 874.150. O CNPJ é da agência que representa diversos jogadores brasileiros, incluindo Éder Militão, do Real Madrid.

A UJ Football é citada no relatório policial como "destinatária dos valores subtraídos do clube do Parque São Jorge". A empresa pertence ao empresário Ulisses de Souza Jorge.

A mesma assessoria de atletas foi apontada como uma das empresas usadas para lavar dinheiro do crime organizado, em delação do MPSP, no ano passado.

Trecho do Relatório Técnico Parcial de Análise de Dados Financeiros e Bancários - Caso Vai de Bet Imagem: Reprodução