NFL define rival do Los Angeles Chargers para jogo na arena do Corinthians

O terceiro e último jogo em Londres na temporada 2025 terá o Jacksonville Jaguars contra o Los Angeles Rams no Estádio Wembley, dia 19 de outubro. A partida marcará a 14ª vez do Jaguars em Londres, como parte do seu compromisso de jogos em múltiplos anos no Reino Unido.

Estreando em Berlim, na Alemanha, o Indianapolis Colts será o mandante contra o Atlanta Falcons no Estádio Olímpico de Berlim, no dia 9 de novembro. O jogo faz parte do empenho da NFL em realizar partidas de temporada regular em todo o país, sendo o quinto no total, após visitar as cidades de Munique e Frankfurt.

A programação internacional de 2025 da NFL será encerrada em Madrid, na Espanha, no dia 16 de novembro, com o Miami Dolphins enfrentando o Washington Commanders no Bernabéu Stadium, casa do Real Madrid CF, na primeira partida oficial da NFL no país.

Os fãs podem se cadastrar para receber informações sobre ingressos do NFL São Paulo Gam 2025 em nfl.com/saopaulo, com início das vendas em breve. A programação completa dos Jogos Internacionais da NFL em 2025 inclui (* indica o time mandante da partida):

Semana 1 - 5 de setembro - Arena Corinthians (São Paulo, Brasil) - Los Angeles Chargers* vs Kansas City Chiefs

Semana 4 - 28 de setembro - Croke Park (Dublin, Irlanda) - Pittsburgh Steelers* vs Minnesota Vikings