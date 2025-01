Mercado: aposta no Palmeiras, Soteldo em alta e lista de R$ 200 mi do Bahia

A temporada começou, e agora os times se mexem no mercado da bola para montar seus elencos. A sexta-feira (24) teve especulações e confirmações envolvendo alguns dos principais clubes do país.

Veja destaques

Emiliano Martínez foi anunciado como novo jogador do Palmeiras Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon

Aposta palmeirense. Quem é o volante Emiliano Martínez, novo reforço do Palmeiras? O colunista André Hernan explicou no De Primeira. "Nessa dificuldade de contratar o Gregore, do Botafogo, o Palmeiras foi no Emiliano Martínez, que é um jogador jovem, de 25 anos, com poderio de revenda muito grande por ser um jogador talentoso e de seleção uruguaia, e que o Abel Ferreira aprovou. É uma aposta. Ele joga de primeiro volante e de segundo volante. Ele chega para suprir a ausência do Gabriel Menino", falou.

Quem chega? O Palmeiras planeja ir ao mercado em busca de um substituto para Vitor Reis, negociado com o Manchester City por 37 milhões de euros fixos (cerca de R$ 232 milhões). O alviverde prioriza um reforço experiente e quer um nome com bagagem. O departamento de scout tem olhado para atletas no exterior, mas ainda não deu avanços nas tratativas. Para a posição, o Palmeiras conta com Gustavo Gómez, Murillo, Naves e Michel, os últimos vindos da base.