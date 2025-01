Sem Vitor Reis, Palmeiras prioriza reforço experiente para a defesa

O Palmeiras planeja ir ao mercado em busca de um substituto para Vitor Reis, negociado com o Manchester City por 37 milhões de euros fixos (cerca de R$ 232 milhões).

Para a zaga, o Verdão prioriza um reforço experiente e quer um nome com bagagem. O departamento de scout do Verdão tem olhado para atletas no exterior, mas ainda não deu avanços nas tratativas.

Nas últimas semanas, diversos nomes foram sondados ou oferecidos ao Palmeiras. O paraguaio Omar Alderete, que defende o Getafe, da Espanha, teve a situação consultada, mas o interesse não passou disso, assim como Igor Júlio, zagueiro do Brighton. O Verdão buscou informações sobre o atleta ainda em dezembro, mas o alto custo para uma transação e a lesão do atleta, sofrida em janeiro, impediram o avanço.