Gabriel, ex-Palmeiras e Corinthians, é apresentado pelo Bragantino: 'O clube visa títulos'

Gabriel fez sua estreia com a camisa do Bragantino no último dia 22, contra o Velo Clube, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Embora o volante tenha se sentido bem em campo, ele reconheceu que ainda precisa de mais ritmo de jogo.

"Fisicamente, estou bem, mas o jogador precisa de tempo de jogo para ganhar confiança e melhorar a precisão dos passes. Nos treinos, estamos nos preparando ao máximo, mas o jogo é o que realmente traz o ritmo e a confiança. Com o tempo, a equipe vai evoluir", comentou.

Sobre os primeiros minutos em campo, ele completou: "Me senti bem, mas, por ser o primeiro jogo da temporada e com uma pré-temporada mais curta, é normal sentir um pouco a parte física. No entanto, estou me esforçando ao máximo para atingir meu melhor nível e ajudar o time. Tenho certeza de que, quando todos estivermos no nosso melhor, o time tem muita qualidade e será capaz de conquistar grandes coisas".

Com três pontos, na terceira posição do Grupo B, o Bragantino enfrenta o Água Santa, no sábado, às 16h, no Distrital de Inamar, em Diadema, pela quarta rodada.