Bahia passa de R$ 200 milhões investidos em reforços; veja lista

Fato ou fake: Torino ofereceu mesmo 5 milhões de euros por Thalys?

É fato ou fake que o Palmeiras recebeu uma oferta de cinco milhões de euros do Torino, da Itália, pelo jovem atacante Thalys? O colunista Paulo Vinícius Coelho respondeu.

De acordo com PVC, o Verdão não recebeu proposta do Torino por Thalys, mas do Qatar. Nem o Palmeiras e nem o jogador têm interesse.

Do Torino é fake. Falaram de cinco milhões de euros, R$ 30 milhões — o Torino não fez essa proposta.