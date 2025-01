Santos conta com a ajuda de ídolos para anunciar Tiquinho; assista

O atraso ocorreu pelo fato de Tiquinho estar envolvido na venda do zagueiro Jair ao Botafogo. O clube carioca só liberou a documentação do jogador de 34 anos agora.

O anúncio do Santos contou com os ídolos Edu e Serginho Chulapa. Ambos tomam uma cerveja em frente à Vila Belmiro e, quando Edu diz que vai embora, Serginho pede para ele ficar mais um "tiquinho" e eles fazem a tradicional comemoração, que foi replicada por diversos funcionários do clube na produção do vídeo.

O meu atacante chegou! 9️⃣💪🏽 pic.twitter.com/bVYNPn60iJ -- Santos FC (@SantosFC) January 24, 2025

