Por que Flamengo não cogita vender Bruno Henrique, que foi alvo do Atlético

Agora foi a vez de o Atlético-MG se interessar pelo jogador. Não houve uma proposta oficial na mesa dele ou do Flamengo, mas uma sondagem informal ao estafe do atleta para entender a possibilidade de levar Bruno Henrique de volta a Belo Horizonte. Mesmo que ele aceitasse, a oferta não passaria pela aprovação do Fla.

O Flamengo vê o camisa 27 como muito importante. Mesmo sem ser titular absoluto durante todo ano, Filipe Luís conta com ele, tanto que Bruno só não começou jogando uma vez quando esteve à disposição do ex-lateral. Nem a expulsão na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians abalou a confiança do técnico nele.

Bruno Henrique também será um dos capitães do Flamengo em 2025. Gerson continua sendo o primeiro na fila para usar a faixa, mas BH também está na lista ao lado de Arrascaeta e Alex Sandro.

Há também um direcionamento mais claro de Filipe com relação ao posicionamento de Bruno Henrique. Tite usou muito o atacante como camisa 9 depois da lesão de Pedro, mas o novo técnico não é fã da ideia. Ele entende que o melhor funcionamento para o jogador é pelas pontas ou como segundo atacante. Por isso, não é provável que o falso 9 apareça outras vezes.