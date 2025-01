De maior promessa à joia sem espaço: por que Lorran pode sair do Flamengo

O garoto priorizou cuidar da forma física nas férias buscando maior sequência. Ficou no Rio de Janeiro com um preparador próprio antes de voltar aos treinos no dia 27 de dezembro. A ideia era já chegar no retorno ao Ninho do Urubu dando uma resposta imediata, mas em campo isso não aconteceu.

Lorran não foi bem nos jogos do Carioca até o momento. Por ser um dos experientes do grupo recheado de jovens, havia a expectativa de que ele chamasse o protagonismo, mas as atuações foram ruins nos três jogos.